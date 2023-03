Questi non sono i resti di esseri umani giganti scoperti in Ecuador (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 29 marzo 2023 sono state pubblicate su Facebook alcune foto dei resti di quello che sembra essere uno scheletro molto grande. L’autore del post ha commentato così le immagini: «I resti di giganti sono stati scoperti nel piccolo villaggio Ecuadoriano di Changaimina, alto 7 metri. Collegato a un’antica razza umana che supera i 12 m. Una volta tale scoperta fu di un prete locale nato nel 1912. Aveva conservato i resti scheletrici in suo possesso fino alla sua morte nel 1999». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa: le foto sono reali, ma non mostrano i resti di esseri umani giganti. Le foto mostrano in realtà i resti dello ... Leggi su facta.news (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 29 marzo 2023state pubblicate su Facebook alcune foto deidi quello che sembra essere uno scheletro molto grande. L’autore del post ha commentato così le immagini: «Idistatinel piccolo villaggioiano di Changaimina, alto 7 metri. Collegato a un’antica razza umana che supera i 12 m. Una volta tale scoperta fu di un prete locale nato nel 1912. Aveva conservato ischeletrici in suo possesso fino alla sua morte nel 1999». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa: le fotoreali, ma non mostrano idi. Le foto mostrano in realtà idello ...

