“Quasar” | al via su Rai 2 il nuovo programma sui grandi temi d’attualità

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ildedicato alla “lettura” in chiave scientifica didi attualità condotto da Valerio Rossi Albertini tra dimostrazioni, esperimenti e simulazioni anche divertenti e sorprendenti A partire da sabato 1° aprile alle 10.10 su Rai2 andrà in onda per otto settimane “”, ilcondotto da Valerio Rossi Albertini, una cartina al tornasole per comprendere il mondo che ci circonda: la nostra quotidianità, sempre più tecnologicamente avanzata, rischia di trasformarsi in un labirinto nel quale gli individui si muovono con diffidenza e paura di rimanere esclusi. La missione di questoè rendere questi argomenti accessibili a tutti, in modo originale e coinvolgente. L’idea è ricostruire la realtà dei fatti ...