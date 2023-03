Quanto sono più buone, le uova illegali (Di venerdì 31 marzo 2023) Come mi piace l’uovo? Sodo, in camicia, al tegamino, strapazzato? In qualsiasi modo purché illegale. Trovo le uova illegali molto più gustose. E più eccitanti nella completa nudità del loro guscio, privo di stampigliatura: uova senza data di scadenza, senza codice alfanumerico e, ultimo ma non ultimo, senza scontrino. Le certificazioni, oltre che un costo, sono un certificato di incapacità per il cliente. Io invece sono capacissimo di capire se un uovo è fresco o vecchio, in quest’ultimo caso torno da chi me l’ha venduto, me ne lamento e me lo faccio sostituire e se succede un’altra volta cambio fornitore (comunque non è mai capitato, chi vende uova illegali punta sulla fiducia personale, non sulla norma astratta, e la fiducia la si conquista con un’attenzione alla ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Come mi piace l’uovo? Sodo, in camicia, al tegamino, strapazzato? In qualsiasi modo purché illegale. Trovo lemolto più gustose. E più eccitanti nella completa nudità del loro guscio, privo di stampigliatura:senza data di scadenza, senza codice alfanumerico e, ultimo ma non ultimo, senza scontrino. Le certificazioni, oltre che un costo,un certificato di incapacità per il cliente. Io invececapacissimo di capire se un uovo è fresco o vecchio, in quest’ultimo caso torno da chi me l’ha venduto, me ne lamento e me lo faccio sostituire e se succede un’altra volta cambio fornitore (comunque non è mai capitato, chi vendepunta sulla fiducia personale, non sulla norma astratta, e la fiducia la si conquista con un’attenzione alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Zitta zitta è di nuovo prima Mamma mia quanto sono bravi - JamesLucasIT : In questo episodio del Doctor Who (5x10) Vincent Van Gogh, considerato come un ubriacone privo di valore dai suoi c… - ScaltritiLab : Oggi ci sono circa 400.000 persone (sane) che stanno partecipando a studi per capire se la diagnosi precoce di canc… - danieledv79 : @uolller @biagiomarzo @MassimGiannini @LaStampa Nessuno lo corregge perché gli altri sono incompetenti quanto lui. - MarcoFIORelly : @KiuppusDeWumpus Quanto ti è durata la bronchite? Che io sono già a 5 giorni ... -