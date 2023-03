Quanto costa fare Il Cantante Mascherato? Milly Carlucci sbotta sulle fake news “controversie legali” (Di venerdì 31 marzo 2023) Quanto costa realizzare Il Cantante Mascherato? In questi giorni sono emerse numerose cifre. Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato di 8 milioni di euro per 6 puntate; mentre il portale BlogTvItaliana.it ha ridimensionato ricordando che lo scorso anno lo show è costato 650 mila euro a puntata. Anche BubinoBlog ha sparato la sua cifra scrivendo nero su bianco che “i milioni a disposizione per il format di Rai1 dovrebbero essere circa quattro, ovvero la metà della cifra sventolata“. Quanto costa Il Cantante Mascherato? Se in molti si sono chiesti Quanto costa produrre uno show del genere è perché probabilmente – a causa degli ascolti non entusiasmanti – questa potrebbe essere l’ultima edizione a causa ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 marzo 2023)realizzare Il? In questi giorni sono emerse numerose cifre. Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato di 8 milioni di euro per 6 puntate; mentre il portale BlogTvItaliana.it ha ridimensionato ricordando che lo scorso anno lo show èto 650 mila euro a puntata. Anche BubinoBlog ha sparato la sua cifra scrivendo nero su bianco che “i milioni a disposizione per il format di Rai1 dovrebbero essere circa quattro, ovvero la metà della cifra sventolata“.Il? Se in molti si sono chiestiprodurre uno show del genere è perché probabilmente – a causa degli ascolti non entusiasmanti – questa potrebbe essere l’ultima edizione a causa ...

