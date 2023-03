Quando si gioca Sinner-Alcaraz a Miami: orario esatto, dove vederlo in tv, differita in chiaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Andrey Rublev ed Emil Ruusuvuori, se la dovrà vedere con il fuoriclasse spagnolo, che ha regolato perentoriamente lo statunitense Taylor Fritz ai quarti di finale. L’altoatesino incrocerà nuovamente l’iberico, che lo ha sconfitto un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells: si preannuncia una nuova sfida combattuta, equilibrata e avvincente, in cui l’azzurro cercherà di fare la differenza e di prendersi la rivincita. Si tratta del sesto atto tra i due giovani fenomeni del circuito, Alcaraz conduce per 3-2. Jannik Sinner, che è ufficialmente tornato nella top-10 del ranking ATP, insegue l’atto conclusivo da disputare contro il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Jannikaffronterà Carlosnella semifinale del Masters 1000 di. Il tennista italiano, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Andrey Rublev ed Emil Ruusuvuori, se la dovrà vedere con il fuoriclasse spagnolo, che ha regolato perentoriamente lo statunitense Taylor Fritz ai quarti di finale. L’altoatesino incrocerà nuovamente l’iberico, che lo ha sconfitto un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells: si preannuncia una nuova sfida combattuta, equilibrata e avvincente, in cui l’azzurro cercherà di fare la differenza e di prendersi la rivincita. Si tratta del sesto atto tra i due giovani fenomeni del circuito,conduce per 3-2. Jannik, che è ufficialmente tornato nella top-10 del ranking ATP, insegue l’atto conclusivo da disputare contro il ...

