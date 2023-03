Quando | recensione | risvegliarsi dopo 31 anni per trovare un mondo e una vita cambiati

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi, il nuovo film di Walter Veltroni presentato al Bifest 2023 con Neri Marcorè e Valeria Solarino: la storia di un uomo che si ritrova ad aver perso i miglioridella suae a farci i conti per andare avanti Presentato in anteprima internazionale all’edizione ancora in corso del Bifest 2023, è appena arrivato in sala, l’ultima opera cinematografica di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino come protagonisti. Un film sulla memoria storica, politica e privata ma anche sulla fine di un’era che si fa fatica ad accettare, rimanendo intrappolati nel passato senza preoccuparsi troppo del presente o del futuro. Tre decenniGiov(Neri Marcorè) ha solo 19viene colpito dal ...

E infatti il risultato ottenuto rispecchia la cura e l'amore per l'arte bidimensionale che caratterizza i lavori di Vanillaware e che ha caratterizzato l'attrattiva di GrimGrimoire

Cinematografo.tv Quando, il tempo nella necessità di Presente di Walter Veltroni Il racconto di Walter Veltroni di Quando, il nuovo film tratto dalla sua opera letteraria omonima edita da Rizzoli, ...