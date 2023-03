Quando comprare una casa è davvero un ottimo investimento | cosa devi fare esattamente

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 31 marzo 2023)conviene? In quali casi bisogna prenderla in considerazione come opzione? I consigli migliori Se si guarda la situazione attuale, la prima risposta che verrebbe è un tassativo no: non conviene acquistare. I tassi d’interesse sono troppo alti, la risposta della BCE all’aumento di materie prime e relativa inflazione è quella di continuare ad alzare finl’economia non inizia a girare in senso inverso.conviene– ilovetrading.itin questo momento quindi non è unafperché aprire un mutuobbe sì che si paghi laquasi il doppio, soprattutto nel caso in cui non si desse un cospicuo anticipo ...