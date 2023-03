Quali sono le maggiori difficoltà che incontra una donna che affronta un divorzio? E come evitare quegli errori che possono rendere tutto ancora più difficile? Ne abbiamo parlato con Rosa Di Caprio, avvocato matrimonialista autrice di un manuale dedicato proprio a chi sta per separarsi (Di venerdì 31 marzo 2023) affrontare una separazione e un divorzio è senza dubbio uno degli eventi che più possono lasciare il segno nella vita. Quando si decide di separarsi, ci si ritrova infatti non solo a fare i conti con emozioni Quali rabbia e senso di colpa, ma anche alle prese con molti dubbi su quello che sarà l’iter da affrontare. “Nella mia oramai ventennale esperienza in materia di diritto di famiglia, ho avuto possibilità di incontrare nel mio studio tante sofferenze, tante vite cambiate, spezzate. Ho, spesso, raccolto le lacrime di dolore e liberazione di chi ha acquistato la doloRosa consapevolezza di un fallimento. La mia poltrona è spesso confusa per quella di una sorta di psicoterapeuta (e forse a volte è giusto che sia così) Ho ascoltato storie di centinai ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023)re una separazione e unè senza dubbio uno degli eventi che più poslasciare il segno nella vita. Quando si decide di, ci si ritrova infatti non solo a fare i conti con emozionirabbia e senso di colpa, ma anche alle prese con molti dubbi su quello che sarà l’iter dare. “Nella mia oramai ventennale esperienza in materia di diritto di famiglia, ho avuto possibilità dire nel mio studio tante sofferenze, tante vite cambiate, spezzate. Ho, spesso, raccolto le lacrime di dolore e liberazione di chi ha acquistato la doloconsapevolezza di un fallimento. La mia poltrona è spesso confusa per quella di una sorta di psicoterapeuta (e forse a volte è giusto che sia così) Ho ascoltato storie di centinai ...

