Qatargate | Eva Kaili parla dal carcere | ' Sono innocente e ho pensato al suicidio'

(Di venerdì 31 marzo 2023) Evaè inin Belgio da dicembre, accusata di corruzione nell'inchiesta. Per la prima volta la politica ed ex conduttrice tv grecadelle sua detenzione. 'Nelle prime sei ...

L'ex vicepresidente del Parlamento europeoKaili , che ha una figlia due anni, è in carcere da oltre tre mesi con l'accusa di corruzione nell'ambito del cosiddetto, e in cella si è ...Kaili è in carcere in Belgio da dicembre, accusata di corruzione nell'inchiesta. Per la prima volta la politica ed ex conduttrice tv greca parla delle sua detenzione. 'Nelle prime sei ...Leggi Anche Inchiesta Qatar, media: una parte dei soldi trovati a casa di Panzeri e di Kaili 'emessa' in Belgio Leggi AncheKaili resta in carcere - Gli avvocati: 'Sottoposta a tortura durante la reclusione' 'Dopo il clamore dei primi giorni di questa vicenda non parla più nessuno', si sfoga il politico ...

Qatargate, l'eurodeputata Eva Kaili dal carcere: all’inizio ho pensato al suicidio TGCOM

L'europarlamentare Eva Kaili, in carcere da dicembre nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, parla delle sua detenzione. "Nelle prime sei settimane mi è capitato di pensare al suicidio più volte, poi è ...