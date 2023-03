Putin vara la "nuova dottrina", il documento che sfida l'Occidente (Di venerdì 31 marzo 2023) «Un nuovo concetto di politica estera». Così il presidente russo, VladimirPutin, ha definito in estrema sintesi il contenuto del decreto da lui firmato nella giornata odierna. Il leader del Cremlino ha sottolineato che «a causa dei gravi cambiamenti nell'arena mondiale, i documenti strategici chiave dovevano essere aggiornati» adattandoli all'aumentato livello di conflittualità internazionale. Putin ha affermato che questo «concetto aggiornato» costituirà «la base delle azioni pratiche del Paese a medio e lungo termine e diventerà anche una solida base dottrinale per ulteriori lavori nel campo delle relazioni internazionali». Le principali disposizioni del decreto sottolineano che «la Russia non si considera nemica dell'Occidente e non si isola da esso, non ha intenti ostili» e che «Mosca conta sulla ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) «Un nuovo concetto di politica estera». Così il presidente russo, Vladimir, ha definito in estrema sintesi il contenuto del decreto da lui firmato nella giornata odierna. Il leader del Cremlino ha sottolineato che «a causa dei gravi cambiamenti nell'arena mondiale, i documenti strategici chiave dovevano essere aggiornati» adattandoli all'aumentato livello di conflittualità internazionale.ha affermato che questo «concetto aggiornato» costituirà «la base delle azioni pratiche del Paese a medio e lungo termine e diventerà anche una solida basele per ulteriori lavori nel campo delle relazioni internazionali». Le principali disposizioni del decreto sottolineano che «la Russia non si considera nemica dell'e non si isola da esso, non ha intenti ostili» e che «Mosca conta sulla ...

