Putin firma decreto sui nuovi coscritti (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin firma il decreto per chiamare 147mila coscritti per primavera. Una decisione che sembra confermare i report delle agenzie di intelligence occidentali che rivelano le difficoltà e le perdite nella guerra in Ucraina per l'esercito russo.

