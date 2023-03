Putin, decreto per reclutamento di altri 150mila. Ucraina: controffensiva entro l’estate Invasione russa (Di venerdì 31 marzo 2023) Il russo Putin ha firmato, in serata, un decreto per reclutare altri 150mila giovani russi, in età fra i 18 ed i 27 anni, per la guerra. L’Ucraina annuncia una controffensiva dei difensori entro l’estate. Sul campo, ancora massacri e stallo nel Donbass, nella zona di Bakhmut in particolare. Piovuti su Kharkiv sei missili russi nelle scorse ore. L'articolo Putin, decreto per reclutamento di altri 150mila. Ucraina: controffensiva entro l’estate <small class="subtitle">Invasione russa</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 31 marzo 2023) Il russoha firmato, in serata, unper reclutaregiovani russi, in età fra i 18 ed i 27 anni, per la guerra. L’annuncia unadei difensori. Sul campo, ancora massacri e stallo nel Donbass, nella zona di Bakhmut in particolare. Piovuti su Kharkiv sei missili russi nelle scorse ore. L'articoloperdi proviene da Noi Notizie..

