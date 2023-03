Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - M_Siniscalchi : RT @KTonkova: La Russia esclude la possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina. 'Nulla cambia nel contesto dell'Ucraina. L'operazione mil… - Edoenonsolo : RT @KTonkova: La Russia esclude la possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina. 'Nulla cambia nel contesto dell'Ucraina. L'operazione mil… - KTonkova : La Russia esclude la possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina. 'Nulla cambia nel contesto dell'Ucraina. L'oper… - nicholaspecore1 : @AroldoCloud @Nazionalitalico @putino Questa risposta è talmente povera di contenuti che potrei letteralmente copia… -

"Gli sconvolgimenti sulla scena internazionale" stanno costringendo la Russia ad "adattare i suoi documenti di pianificazione strategica", ha detto il presidente Vladimir. Il capo della ...14.15 Appello Minsk a tregua,Mosca la esclude "Per la Russia nonnulla e l'operazione militare speciale continua". Così il portavoce del Cremlino Peskov ...ha aggiunto che il presidentee ...... "La nostra operazione continua" Il Cremlino ha sentito la proposta del presidente bielorusso Alexander Lukashenko per un cessate il fuoco in Ucraina, ma 'per la Russia nonnulla e l'...

Putin cambia politica estera: “Stati Uniti e Occidente minacce esistenziali per la Russia” Globalist.it

Putin scommette sul fatto che le risorse del suo Paese supereranno ... a Mosca come la Germania accettò la divisione in due dopo la Seconda guerra mondiale. In cambio, Kiev sarebbe una democrazia ...Gli Usa: il presidente russo si è offerto di inviare cibo al Paese colpito da una grave carestia e il dittatore di Pyongyang è pronto a ricambiare con munizioni ...