Pusher in trasferta arrestato dai Carabinieri (Di venerdì 31 marzo 2023) La notte tra sabato e domenica scorsa i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto, durante un controllo nei pressi di un locale della movida jonica, hanno sorpreso e arrestato un ragazzo di origine salentina, presunto responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, sostando nei pressi del parcheggio del locale notturno per osservare che l'afflusso dei giovani avvenisse in modo regolare, nel corso delle operazioni, hanno notato la presenza e gli strani movimenti di un 25enne che veniva via via avvicinato da altri ragazzi. I Carabinieri quindi, insospettiti, decidevano di procedere, nei confronti del ragazzo ad una perquisizione veicolare e personale, all'esito della quale, hanno rinvenuto, occultato nei suoi indumenti intimi, un involucro contenente al suo interno ben ...

