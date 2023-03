Pulizia delle strade, dal Comune maggiore attenzione ai mozziconi e alle deiezioni canine (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Un’indagine fatta su un campione significativo della città, 1000 utenze domestiche e 300 commerciali, che racconta di come il grado di soddisfazione dei bergamaschi sui servizi di Pulizia della città, intesi come raccolta e smaltimento dei rifiuti, Pulizia delle strade e piattaforma ecologica, sia molto alto. I numeri parlano chiaro: l’aumento, rispetto all’ultima customer care di due anni fa, nel 2020, è significativo. Amministrazione comunale e Aprica promossi a pieni voti, dunque, con voti sempre sopra l’otto in pagella, fatto salvo per i capitoli delle deiezioni canine e della presenza dei mozziconi lungo le strade. E proprio su questi due ultimi temi, il Comune, insieme appunto alla società che ha ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Un’indagine fatta su un campione significativo della città, 1000 utenze domestiche e 300 commerciali, che racconta di come il grado di soddisfazione dei bergamaschi sui servizi didella città, intesi come raccolta e smaltimento dei rifiuti,e piattaforma ecologica, sia molto alto. I numeri parlano chiaro: l’aumento, rispetto all’ultima customer care di due anni fa, nel 2020, è significativo. Amministrazione comunale e Aprica promossi a pieni voti, dunque, con voti sempre sopra l’otto in pagella, fatto salvo per i capitolie della presenza deilungo le. E proprio su questi due ultimi temi, il, insieme appunto alla società che ha ...

