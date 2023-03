Puglia | corona virus | fine dei bollettini giornalieri Dopo oltre tre anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elsciorcarera : @matteosalvinimi breaking news direttamente da Campania, Sicilia, Puglia e Calabria non sono ancora terminati i fe… - Turin_Rossonero : @milanecon @Dottor_Strowman Eh no della Lombardia prendi il pacchetto completo, mentre dalla Puglia puoi scorporare… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Dati del giorno: 30 marzo 2023 144 Nuovi casi 3.951 Test giornalieri 0 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 52 Provincia di Bat: 5 Provincia di Brindisi: 20 Provincia

Puglia: corona virus, fine dei bollettini giornalieri Noi Notizie

Quello di ieri è stato l’ultimo bollettino epidemiologico sul corona virus emesso dalla, Regione Puglia. Dall’inizio di marzo 2020, ogni giorno, gli aggiornamenti hanno dato la misura del dramma ...Ieri in Puglia sono stati effettuati 3.709 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 159 casi positivi, così suddivisi: 62 in provincia di Bari, 11 nella provincia BAT, 9 in ...