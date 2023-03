PSG, tutto su Osimhen. Dalla Francia: Icardi e Paredes per il Napoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Il PSG punta forte sull’acquisto di Victor Osimhen per rinforzare il reparto offensivo. Per il Napoli ci sarebbero due giocatori Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG starebbe spingendo per l’acquisto di Victor Osimhen, ritenuto il giusto rinforzo per un attacco che potrebbe perdere Messi in estate. Il Napoli vorrebbe almeno 100 milioni per il centravanti nigeriano, che dal canto suo non sarebbe discorde nel volare a Parigi. Per abbassare la cifra potrebbero però essere inseriti due giocatori nell’affare: Paredes e Icardi, entrambi in uscita dai parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Il PSG punta forte sull’acquisto di Victorper rinforzare il reparto offensivo. Per ilci sarebbero due giocatori Secondo quanto riportato da RMC Sport, il PSG starebbe spingendo per l’acquisto di Victor, ritenuto il giusto rinforzo per un attacco che potrebbe perdere Messi in estate. Ilvorrebbe almeno 100 milioni per il centravanti nigeriano, che dal canto suo non sarebbe discorde nel volare a Parigi. Per abbassare la cifra potrebbero però essere inseriti due giocatori nell’affare:, entrambi in uscita dai parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

