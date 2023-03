Psg, offerta mostruosa al Napoli per Osimhen: cash + 2 calciatori (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Psg è sempre più scatenato sul fronte calciomercato e continua a guardare con insistenza al calcio italiano. Dopo i contatti per l’arrivo in porta del milanista Maignan, il club francese è pronto a fare pazzie per Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano è stato protagonista di una stagione eccezionale e proprio nelle ultime ore è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Il calciatore è concentrato sulla stagione in corso, dovrà raggiungere obiettivi importanti in campionato e Champions League. Si tratta di un attaccante completo, classe 1998. E’ in grado di fare reparto da solo, il suo punto di forza è quello di attaccare la profondità. E’ veloce, forte fisicamente ed è migliorato molto anche nel gioco aereo. La prima esperienza della carriera è stata al Wolfsburg, poi al Charleroi. Il vero salto di qualità si è registrato al Lille, sia dal punto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Psg è sempre più scatenato sul fronte calciomercato e continua a guardare con insistenza al calcio italiano. Dopo i contatti per l’arrivo in porta del milanista Maignan, il club francese è pronto a fare pazzie per Victor. Il calciatore nigeriano è stato protagonista di una stagione eccezionale e proprio nelle ultime ore è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Il calciatore è concentrato sulla stagione in corso, dovrà raggiungere obiettivi importanti in campionato e Champions League. Si tratta di un attaccante completo, classe 1998. E’ in grado di fare reparto da solo, il suo punto di forza è quello di attaccare la profondità. E’ veloce, forte fisicamente ed è migliorato molto anche nel gioco aereo. La prima esperienza della carriera è stata al Wolfsburg, poi al Charleroi. Il vero salto di qualità si è registrato al Lille, sia dal punto di ...

