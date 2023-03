PSG, assalto al Napoli per Osimhen: pronte due contropartite per il bomber (Di venerdì 31 marzo 2023) Per quanto concerne la Serie A, questa stagione vede una sola protagonista che primeggia sulle altre sotto ogni aspetto. Il Napoli guidato da Spalletti è qualcosa di meraviglioso sia dal punto di vista dello spettacolo che da quello dei risultati. Uno dei giocatori più valorizzati dal tecnico toscano è senza dubbio Victor Osimhen, il quale si è dovuto recentemente fermare e sarà assente nella sfida contro il Milan. Victor Osimhen, Napoli @livephotosport In campionato Osimhen ha registrato numeri da sogno: 21 gol e 5 assist in 23 partite. Anche in Champions League non è stato da meno con 4 reti in 5 gare. Non c’è da stupirsi che, visto il rendimento che sta avendo fino ad ora, il nigeriano faccia gola a diversi top club di tutta Europa. L’attaccante non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) Per quanto concerne la Serie A, questa stagione vede una sola protagonista che primeggia sulle altre sotto ogni aspetto. Ilguidato da Spalletti è qualcosa di meraviglioso sia dal punto di vista dello spettacolo che da quello dei risultati. Uno dei giocatori più valorizzati dal tecnico toscano è senza dubbio Victor, il quale si è dovuto recentemente fermare e sarà assente nella sfida contro il Milan. Victor@livephotosport In campionatoha registrato numeri da sogno: 21 gol e 5 assist in 23 partite. Anche in Champions League non è stato da meno con 4 reti in 5 gare. Non c’è da stupirsi che, visto il rendimento che sta avendo fino ad ora, il nigeriano faccia gola a diversi top club di tutta Europa. L’attaccante non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare ...

