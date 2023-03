PS5 e God of War Ragnarok in offerta

(Di venerdì 31 marzo 2023) con il 9% di sconto pari a 53€ in meno sul prezzo consigliato, finalmente Sony riesce a rendere disponibili le console di ultima generazione e i prezzi iniziano a calare. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Ancora offerte sui dispositivi Amazon: Kindle, Fire TV, Echo Dot PS5 più God of WarinAcquista su Amazon Playstation 5 Console + God of War Ragnarök (PS5). Prezzo scontato del 9%: 567€ invece di 619,99€ Vedi su Amazon Scars Above per PlayStation 5. Esplora un mondo alieno enigmatico e complesso, ricco di misteri da svelare. Prezzo scontato del 19%: 32,49€ invece di 39,99€ Vedi su Amazon Thymesia per PS5. Domina la pestilenza: accaparrati le armi della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : PS5 + God of War Ragnarok finalmente a prezzo scontato! - giannifioreGF : #PS5 e #GodOfWarRagnarok in offerta - infoitscienza : CHE BOMBA: PS5 + God of War Ragnarok con 90€ di sconto su eBay - giannifioreGF : Playstation 5 Console + God of War Ragnarök (PS5) Prezzo scontato del 9%: 567€ invece di 619,99€ - Ultimoprezzo : Quanto durerà? Console Playstation 5 #PS5 + God of War Ragnarök in offerta a 569,99 € su Amazon (risparmi 50 €)… -

...anzicomincia ad essere anche protagonista dei primi sconti, come nel caso di questo bundle, oggi ribassato dell'8% ! Si tratta del bundle ufficiale inclusivo della console e dello splendido...Potete acquistare il bundle diconOf War Ragnarok a soli 569,98 , rispetto agli usuali 619 di listino, con un risparmio reale di 49,02 , in pratica avrete l'ultimo capitolo delle avventure ......6, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD storage, tastiera retroilluminata; color Mezzanotte Amazon 1269 1224 Vedi offerta Playstation 5 Console +of War Ragnarök () Amazon 619 569 Vedi ...

PS5 + God of War Ragnarok finalmente a prezzo scontato! Tom's Hardware Italia

Ever since the PS5 released over two years ago it's been in high demand. But now it's finally getting a little easier to find it, and there's a pretty good special bundle discount if you get it with ...Sconto eccezionale per PS5, mai vista a prezzo così basso insieme al gioco God of War Ragnarok. Il super bundle a prezzo ribassato è in offerta speciale sugli store online di Amazon Italia, di Unieuro ...