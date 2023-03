Prova a non far entrare la compagna nella loro casa di Anzio: fermato, l’uomo dichiara false generalità ai Carabinieri (Di venerdì 31 marzo 2023) Prova a non far rientrare la compagna nella casa di Anzio: fermato, l’uomo dichiara false generalità ai Carabinieri. Della serie: dispetti tra ex fidanzati. Un uomo nordafricano, di 40 anni, avrebbe Provato a non far rientrare dentro la loro casa la compagna, probabilmente diventata “ex” dopo questo bizzarro episodio. La donna, vedendo di non riuscire a entrare nella propria abitazione, avrebbe chiesto l’intervento dei Carabinieri. Calmato l’ex fidanzato, questo al momento delle generalità avrebbe dato i dati legati al fratello, con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023)a non far riladiai. Della serie: dispetti tra ex fidanzati. Un uomo nordafricano, di 40 anni, avrebbeto a non far ridentro lala, probabilmente diventata “ex” dopo questo bizzarro episodio. La donna, vedendo di non riuscire apropria abitazione, avrebbe chiesto l’intervento dei. Calmato l’ex fidanzato, questo al momento delleavrebbe dato i dati legati al fratello, con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Eventi che non si potevano immaginare nel XXI secolo.Le truppe????,dirette a Kyiv, seminarono morte e distruzione a B… - fraversion : stasera @paolaiezzi e @chiaraIezzi ospiti a Benedetta Primavera. Ecco, vediamo di non fare scherzi e dateci un Vamo… - chiaragribaudo : Un'altra prova di disumanità da parte di un #Governo che usa la famiglia solo per propaganda: ora se la prendono co… - falconelucifero : @TheBoinc @ITSquOd E prova tu a dire a w10/w11 VOGLIO DECIDERE IO SE AGGIORNARE BIOS, non tu stupido os allo spegni… - TINY00NGI : la ragazza che mi ha seguito durante la prova mi aveva avvertito che il sabato e la domenica è un delirio unico per… -