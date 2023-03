Proposta legge in difesa della lingua italiana, multe da 5mila a 100 mila euro (Di venerdì 31 marzo 2023) La Proposta di legge, presentata il 23 dicembre dal deputato di Fdi e vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, riguarda l'obbligo di utilizzare la lingua italiana per la fruizione di beni e servizi pubblici. Inoltre, viene imposto l'obbligo di comunicare pubblicamente in italiano, e di utilizzare strumenti di traduzione o interpreti per le manifestazioni o le conferenze che si svolgono sul territorio del Paese. È vietato l'uso di sigle o denominazioni straniere per ruoli in azienda, a meno che non possano essere tradotte. Nelle scuole e nelle università, i corsi in lingua straniera sono tollerati solo se giustificati dalla presenza di studenti stranieri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi, presentata il 23 dicembre dal deputato di Fdi e vicepresidenteCamera Fabio Rampelli, riguarda l'obbligo di utilizzare laper la fruizione di beni e servizi pubblici. Inoltre, viene imposto l'obbligo di comunicare pubblicamente in italiano, e di utilizzare strumenti di traduzione o interpreti per le manifestazioni o le conferenze che si svolgono sul territorio del Paese. È vietato l'uso di sigle o denominazioni straniere per ruoli in azienda, a meno che non possano essere tradotte. Nelle scuole e nelle università, i corsi instraniera sono tollerati solo se giustificati dalla presenza di studenti stranieri. L'articolo .

