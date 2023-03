Proposta FdI per difendere l'italiano, multe fino a 100mila euro (Di venerdì 31 marzo 2023) Lingua italiana obbligatoria per la fruizione di beni e servizi. Imposizione di trasmettere qualsiasi comunicazione pubblica in italiano. Obbligo di utilizzare strumenti di traduzione o interpreti per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Lingua italiana obbligatoria per la fruizione di beni e servizi. Imposizione di trasmettere qualsiasi comunicazione pubblica in. Obbligo di utilizzare strumenti di traduzione o interpreti per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Occupazioni abusive, #FdI alla Camera deposita una proposta di legge che introduce il reato di 'spoliazione o turba… - HuffPostItalia : Contro il Forestierismo. Multe fino a 100mila euro per chi utilizza parole straniere, soprattutto nella Pa. La prop… - peppeprovenzano : Mai più #bambine e #bambini in #carcere. Una battaglia non di sinistra, ma di civiltà. E c’era l’accordo di tutti.… - Gabriel90719266 : RT @Apndp: Ditemi che sto sotto effetto di sostanze psicotrope. Proposta di #rampelli #fdi: sanzioni da 5mila a 100mila euro per chi incap… - repubblica : Lingua italiana, FdI presenta una proposta di legge per multare chi si macchierà di forestierismo. [a cura della re… -