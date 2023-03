Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | venerdì 31 marzo 2023

(Di venerdì 31 marzo 2023)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,31, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi31? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.per la prima volta a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - welikeduel : Lo #spiegoneschianchi sui fatti della settimana #propagandalive @fraschianchi - globalistIT : - cicciobuggio : @FrancescoLollo1 scusa Fra ma stasera non gliela faccio, devo vedere propaganda live - stefanospidy : Una Sabina Guzzanti semplicemente perfetta, quella che ieri ha imitato Giorgia Meloni a Propaganda Live. Più vera… -

... in onda dalle 21.20 su Rete 4 Felicissima sera - All inclusive , lo show di Pio e Amedeo, in onda dalle 21.20 su Canale 5, il programma presentato da Diego Bianchi, in onda dalle 21.Ecco come partecipare come pubblico a, il programma su La7 condotto da Diego Bianchi con Makkox.è uno dei programmi più seguiti e di maggiore successo fra i tanti trasmessi da La7. Lo show va in onda dal ...... Redazione SardegnaEra in procinto di imbarcarsi sul volo in partenza alla volta di ... indagato per delitti di fabbricazione, detenzione di esplosivi e pere istigazione a delinquere ...

Propaganda Live - Puntata del 17/3/2023 La7

“Propaganda Live”, questa sera alle 21.15 su La7 una nuova puntata del programma condotto da Diego Bianchi. Un reportage in Sardegna, sulla protesta degli operai di Portovesme Srl, aprirà la puntata, ...Propaganda Live torna in onda stasera 31 marzo alle 21.15 su La7. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Diego Bianchi, "Zoro". Nel reportage odierno ci si concentrerà sulla Portovesme Srl che in ...