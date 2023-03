Processo escort a Bari, ancora assente Lavitola chiamato a testimoniare su Berlusconi: è la terza volta consecutiva (Di venerdì 31 marzo 2023) La Procura lo ha quindi nuovamente citato per la prossima udienza, in programma il prossimo 28 aprile, durante la quale sarà sentito anche un teste della difesa Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) La Procura lo ha quindi nuovamente citato per la prossima udienza, in programma il prossimo 28 aprile, durante la quale sarà sentito anche un teste della difesa

