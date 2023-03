Problema per Osimhen, ha perso la sua maschera in Nigeria (Di venerdì 31 marzo 2023) Osimhen smarrisce la sua maschera in Nigeria Piccolo incidente per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, che ha perso la sua maschera protettiva in Nigeria dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 31 marzo 2023)smarrisce la suainPiccolo incidente per l’attaccante del Napoli Victor, che hala suaprotettiva indove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : Secondo @repubblica -prendendo esempio dal Liceo Berchet di Milano- il problema di scuole e università italiane è L… - marattin : Ci sono delle cose, nella politica italiana, che trascendono la divisione “destra” e “sinistra”. Una di queste è la… - SalamidaFabio : Negli Usa si vendono armi come caramelle, ma per i soliti minchioni nostrani, quelli che vorrebbero riempire di arm… - MarcoRe44240861 : @Masssimilianoo @_Claudio_C_ @BelluNicola Se la carne non sa di carne e non ha la consistenza della carne comunque… - 13AMBRINA : @____Camii___ Ma è un problema così grave? Ma beata te che hai sti ca*** per la testa. Non metterle e vivi serena. -