Probabili formazioni Monza-Lazio | ventottesima giornata Serie A 2022 2023

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 2 aprile nella cornice dell’U-Power Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Squalificati Izzo e Pessina. Ciurria pronto ad agire alle spalle di Petagna e Caprari. Machin e Marlon pronti dal 1? al posto dei due giocatori fermati dal giudice sportivo.– Marusic stop per squalifica. Si rivede Lazzari dal 1?. Anche Immobile prenota una maglia dal 1? dopo lo stop per infortunio muscolare. A fargli posto dovrebbe essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Crystal Palace vs Leicester City – probabili formazioni - sportface2016 : #RomaSampdoria, le probabili formazioni - StadioSport : Roma- Sampdoria, probabili formazioni, pronostici e dove vederla: La sfida dell'”Olimpico” tra Roma e Sampdoria è i… - sportface2016 : #NapoliMilan, le probabili formazioni - sportface2016 : #CremoneseAtalanta, le probabili formazioni -

LeSport [ 31/03/2023 ] Scooter investe ragazzina in viale Grassi Cronaca [ 31/03/2023 ] Tragico tamponamento sulla Nardò - Avetrana: una vittima Cronaca [ 31/03/2023 ] Droga e ...Inter - Fiorentina, Simone Inzaghi ha una nuova tentazione per l'attacco: a cosa sta pensando il tecnico Secondo quanto riferisce Sky Sport, in casa Inter solo Lukaku è certo di ...LeSport [ 31/03/2023 ] Tragico tamponamento sulla Nardò - Avetrana: una vittima Cronaca [ 31/03/2023 ] Droga e stanze a luci rosse: arrestato Cronaca [ 31/03/2023 ] Biglietti ...

Secondo quanto riferisce Sky Sport, in casa Inter solo Lukaku è certo di una maglia da titolare per il match di domani contro la Fiorentina. Lautaro e Dzeko non sono al top in questo momento, così che ...a sorpresa probabilmente Krunic (favorito su Diaz che non è escluso possa spostarsi a destra) e Leao. In mediana Tonali e Bennacer non sembrano in discussione mentre in difesa si rivedrà Calabria a ...