Primo bimestre da incubo per le morti sul lavoro in Italia | 100 vittime Allarmante la situazione per i giovanissimi

MESTRE – "Lo scenario definito dalle nostre elaborazioni rileva ancora una diffusa emergenza, da Nord a Sud del Paese. E ciò che preoccupa sempre di più in questa nostra mappatura è, ancora una volta, l'incidenza di mortalità dei giovanissimi lavoratori. Quelli che hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni: più di tre volte superiore a quella dei colleghi che hanno un'età compresa tra i 35 e i 44 anni. Anche in termini assoluti, poi, la tragicità della situazione delle nuove generazioni è più che evidente. Sono infatti 9 su 100 le giovani vittime registrate sul lavoro tra gennaio e febbraio. Stiamo parlando di nove ragazzi con un'età compresa tra i 15 e i 24 anni". Mauro Rossato, Presidente dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, rileva così i dati più drammatici dell'ultima ...

