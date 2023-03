Primario di urologia uccide la moglie e i due figli (uno dei quali disabile) prima di suicidarsi (Di venerdì 31 marzo 2023) uccide la moglie e i due figli e poi si suicida. E’ quanto accaduto nel pomeriggio in una villetta alla periferia de L’Aquila. Secondo le prime informazioni, l’omicida sarebbe il medico aquilano Carlo Vicentini, primario di urologia all’ospedale di Teramo. Avrebbe ucciso la moglie e due figli e poi si è suicidato. Il medico avrebbe utilizzato una pistola regolarmente denunciata. La Polizia sta effettuando rilievi sul posto insieme al magistrato di turno Guido Cocco. Il professionista ha ucciso il figlio Massimo 43enne, disabile e attaccato ad un respiratore, la seconda figlia Alessandra, 36enne, e la moglie. E’ al vaglio il movente e le circostanze: non è ancora chiaro che si sia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023)lae i duee poi si suicida. E’ quanto accaduto nel pomeriggio in una villetta alla periferia de L’Aquila. Secondo le prime informazioni, l’omicida sarebbe il medico aquilano Carlo Vicentini,diall’ospedale di Teramo. Avrebbe ucciso lae duee poi si è suicidato. Il medico avrebbe utilizzato una pistola regolarmente denunciata. La Polizia sta effettuando rilievi sul posto insieme al magistrato di turno Guido Cocco. Il professionista ha ucciso ilo Massimo 43enne,e attaccato ad un respiratore, la secondaa Alessandra, 36enne, e la. E’ al vaglio il movente e le circostanze: non è ancora chiaro che si sia ...

