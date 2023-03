Prima Sergio, poi Rossi. Ecco la Rai secondo Giorgia Meloni (Di venerdì 31 marzo 2023) L'ad Fuortes sta per lasciare, la sua sostituzione sarà in due tempi. Per quanto riguarda le star, sono in bilico sia Gramellini che Fazio. E i tanto sospirati volti nuovi? Oltre a Insegno, l’idea è di riportare a viale Mazzini Giletti Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 marzo 2023) L'ad Fuortes sta per lasciare, la sua sostituzione sarà in due tempi. Per quanto riguarda le star, sono in bilico sia Gramellini che Fazio. E i tanto sospirati volti nuovi? Oltre a Insegno, l’idea è di riportare a viale Mazzini Giletti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Prima Sergio, poi Rossi. Ecco la Rai secondo Giorgia Meloni - sergio_olivetti : RT @ZanAlessandro: Prima Meloni con il revisionismo sulle Fosse Ardeatine, ora La Russa colpevolizza i partigiani. C’è un tentativo di risc… - Eliooone : La tripla specialità, per la seconda volta, va in scena in terra agrigentina. Il club di Sergio Inglese punta ad un… - Sergio____21 : Anche oggi il mitico #Ziliani sta saziando la sua sciocca ossessione per la Juventus. Pensate che probabilmente non… - sergio_segre : @MarioLivPope Mi piace. Soprattutto nella prima accezione. Pulire mi interessa meno, ma strofinare invece si, e molto. -