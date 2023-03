Previsioni meteo: nel weekend delle Palme dalla primavera all’Inverno in meno di 24 ore (Di venerdì 31 marzo 2023) Un ciclone attraverserà l'Italia: ermometri giù di almeno dieci gradi, vento e neve in collina anche al sud Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Un ciclone attraverserà l'Italia: ermometri giù di aldieci gradi, vento e neve in collina anche al sud

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCittaSalerno : Le previsioni - #meteo per domani 1° aprile Leggi qui --> - TV2000it : RT @TV2000it: Che tempo farà domani? Le previsioni #Meteo di sabato #1aprile @ItalianAirForce #Meteo2000 - italianiabaires : RT @MeteoBAIRES_it: ??? Previsioni meteo per domenica 2 aprile. Instabilità verso la fine della giornata. Nuvolosità e umidità in aumento, c… - TgrRaiAbruzzo : Il tempo in Abruzzo sabato domani - italianiabaires : RT @MeteoBAIRES_it: ?? Previsioni meteo per sabato 1. L'inizio di aprile con tempo stabile. Freddo al mattino e mite nel pomeriggio. Cielo… -