Presa la banda della truffa milionaria all'ereditiera milanese Vittoria Caproni (Di venerdì 31 marzo 2023) - Per quel furto ora sono finite in manette tre persone e se ne cerca una quarta: si tratterebbe di un gruppo di trasfertisti dediti alle truffe di anziani fermati dal Pool creato ad hoc dal ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 marzo 2023) - Per quel furto ora sono finite in manette tre persone e se ne cerca una quarta: si tratterebbe di un gruppo di trasfertisti dediti alle truffe di anziani fermati dal Pool creato ad hoc dal ...

Presa la banda della truffa milionaria all'ereditiera milanese Vittoria Caproni - Per quel furto ora sono finite in manette tre persone e se ne cerca una quarta: si tratterebbe di un gruppo di trasfertisti dediti alle truffe di anziani fermati dal Pool creato ad hoc dal ... Due uomini e due donne in manette. Sono accusati della truffa milionaria messa a segno lo scorso gennaio a casa di un'ereditiera della famiglia degli storici imprenditori lombardi pionieri nel campo .. La truffa milionaria all'ereditiera Caproni: presa la banda dei «trasfertisti». Decisivi i tabulati telefonici Possibilità di identificarli Una su mille, e infatti di solito le inchieste sui truffatori di anziani sono, per definizione, esercizi tanto meritori (per reprimere uno dei reati più odiosi) quanto ... Presa la banda della truffa milionaria all'ereditiera Caproni Pezzo dopo pezzo, gli investigatori - guidati da Marco Calì - sono riusciti infatti ad identificare i quattro componenti della banda, grazie al treno con cui erano tornati a casa e al loro passaggio ...