Precedenti Inter-Fiorentina: ad aprile già una vittoria decisiva (Di venerdì 31 marzo 2023) Inter-Fiorentina si giocherà domani alle ore 18 e c’è da invertire la rotta in Serie A, contro un avversario reduce da sette vittorie consecutive e nove risultati utili di fila contando anche le coppe: i Precedenti sono buoni. I Precedenti – Quello di domani sarà l’Inter-Fiorentina numero 92 in casa. Il primo risale al 3 febbraio 1929, sotto il nome di Ambrosiana Inter: 3-0 con doppietta di Giuseppe Meazza. In totale sono 53 le vittorie, poi 21 pareggi e 17 sconfitte con un totale di 173 gol fatti e 97 subiti. Nel solo campionato (il primo incrocio non era ancora Serie A) raggiunta quota 50 con l’ultima vittoria, il 4-3 in rimonta del 26 settembre 2020 ribaltando la situazione allo scadere (gol decisivo di Danilo D’Ambrosio), contro le 15 vittorie ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023)si giocherà domani alle ore 18 e c’è da invertire la rotta in Serie A, contro un avversario reduce da sette vittorie consecutive e nove risultati utili di fila contando anche le coppe: isono buoni. I– Quello di domani sarà l’numero 92 in casa. Il primo risale al 3 febbraio 1929, sotto il nome di Ambrosiana: 3-0 con doppietta di Giuseppe Meazza. In totale sono 53 le vittorie, poi 21 pareggi e 17 sconfitte con un totale di 173 gol fatti e 97 subiti. Nel solo campionato (il primo incrocio non era ancora Serie A) raggiunta quota 50 con l’ultima, il 4-3 in rimonta del 26 settembre 2020 ribaltando la situazione allo scadere (gol decisivo di Danilo D’Ambrosio), contro le 15 vittorie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Precedenti Inter-Fiorentina: ad aprile già una vittoria decisiva - - GiovanniMorgan9 : @EmanueleDolce Ossia Inter e Milan che hanno patteggiato anche in questo caso non c'è alcun valore fittizio perché… - gegiomilanista : @PastorellaGiu @MrRuggeri0 @BeppeSala @CarloCalenda @FontanaPres @acmilan 1)Non conoscete neanche il progetto. Maga… - Davide55273741 : @capuanogio È il destino di chiunque sia vicino alla Juve... Vengono puniti per casi precedenti alla Juve (conte ai… - Komandante72 : @Inter_TV @fcin1908it @FBiasin @Inter ma vi rendete conto di quello che avete fatto? Avete dato la possibilità ag… -