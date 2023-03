Porto, al via il rimborso dei biglietti ai tifosi dell’Inter. Le novità – TS (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo lo scandalo dei biglietti di Porto-Inter il club Portoghese procede col rimborso nei riguardi dei tifosi nerazzurri. Di seguito tutte le informazioni riportate da Tuttosport. rimborso – Il Porto avrebbe dato il via alle procedure per il rimborsare i tifosi dell’Inter che, in occasione della partita di ritorno di Champions League, sono stati vittima della mala organizzazione. Secondo quando rivela Tuttosport il club Portoghese starebbe rimborsando i biglietti agli interisti che, pur possedendo i regolari tagliandi per Porto-Inter, sono rimasti fuori dall'”Estadio do Dragao” (vedi testimonianza). Sempre a detta di Tuttosport, il club Portoghese avrebbe escluso, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo lo scandalo deidi-Inter il clubghese procede colnei riguardi deinerazzurri. Di seguito tutte le informazioni riportate da Tuttosport.– Ilavrebbe dato il via alle procedure per il rimborsare iche, in occasione della partita di ritorno di Champions League, sono stati vittima della mala organizzazione. Secondo quando rivela Tuttosport il clubghese starebbe rimborsando iagli interisti che, pur possedendo i regolari tagliandi per-Inter, sono rimasti fuori dall'”Estadio do Dragao” (vedi testimonianza). Sempre a detta di Tuttosport, il clubghese avrebbe escluso, ...

