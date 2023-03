Portanova, parla la ragazza vittima di stupro: “Non sapete quanto sia stato difficile anche solo denunciare” (Di venerdì 31 marzo 2023) La studentessa di 22 anni vittima nel maggio 2021 di uno stupro di gruppo, che ha coinvolto anche il calciatore Manolo Portanova, ha deciso di scrivere una lettera a ‘La Nazione‘ in cui fa chiarezza sulla vicenda e racconta com’è cambiata la sua vita dopo quello che è accaduto in un appartamento vicino a Piazza del Campo a Siena. “Negli ultimi anni ho scoperto di avere tanti nomignoli: Chiara, Sara, Claudia, Marta, ‘quella di Portanova’, ‘sicuramente una poco di buono’, ‘la stuprata’ e chi più ne ha più ne metta. Ho scelto di scrivere, sapete, non è mai facile esprimere se stessi e il proprio dolore quando si è in mezzo ad una burrasca giudiziaria – scrive la ragazza senese – Tutto può essere preso di mira, tutto può essere visto da qualcuno come un piccolo enorme ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) La studentessa di 22 anninel maggio 2021 di unodi gruppo, che ha coinvoltoil calciatore Manolo, ha deciso di scrivere una lettera a ‘La Nazione‘ in cui fa chiarezza sulla vicenda e racconta com’è cambiata la sua vita dopo quello che è accaduto in un appartamento vicino a Piazza del Campo a Siena. “Negli ultimi anni ho scoperto di avere tanti nomignoli: Chiara, Sara, Claudia, Marta, ‘quella di’, ‘sicuramente una poco di buono’, ‘la stuprata’ e chi più ne ha più ne metta. Ho scelto di scrivere,, non è mai facile esprimere se stessi e il proprio dolore quando si è in mezzo ad una burrasca giudiziaria – scrive lasenese – Tutto può essere preso di mira, tutto può essere visto da qualcuno come un piccolo enorme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ma_Do_Sd : RT @sportface2016: #Portanova, la ragazza vittima di stupro scrive una lettera a 'La Nazione': 'Qualcuno tenta di mettermi in cattiva luce.… - _Introducing_me : RT @sportface2016: #Portanova, la ragazza vittima di stupro scrive una lettera a 'La Nazione': 'Qualcuno tenta di mettermi in cattiva luce.… - Yuro_23 : RT @sportface2016: #Portanova, la ragazza vittima di stupro scrive una lettera a 'La Nazione': 'Qualcuno tenta di mettermi in cattiva luce.… - sportface2016 : #Portanova, la ragazza vittima di stupro scrive una lettera a 'La Nazione': 'Qualcuno tenta di mettermi in cattiva… - AlePede76 : RT @mezzosangue08: @pianetagenoa Non entro in merito al caso Portanova, ma detesto chi parla per me . Questo striscione è fuori luogo -