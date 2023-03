Ponte sullo stretto | oggi ok al decreto Salvini | “Prima pietra entro il 2024”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ci sono voluti 14 giorni, ma gli uffici del ministero delle Infrastrutture hanno partorito la nuova versione del de… - matteosalvinimi : In un minuto, dati e numeri alla mano, ecco perché faremo il Ponte sullo Stretto di Messina. - CarloCalenda : L’intera gestione di Salvini Ministro dell’Interno con Conte PDC è stata un fallimento totale. Meno espulsioni di A… - QdSit : Ponte sullo Stretto, Salvini: “Tanti ne hanno parlato, conto di riuscire ad avviarlo” - AnnaPriolo7 : @ultimora_pol Però il ponte sullo stretto è proprio l'urgenza dell'Italia -

Il decreto sulStretto "dovrebbe avere oggi l'ok definitivo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, aggiungendo che l'obiettivo è quello di posare la ...Oggi dovrebbe arrivare il via libera definitivo al decreto suldi Messina. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , ai microfoni di Radio Capital. 'Conto di riuscire ad avviarlo', ha aggiunto confermando che la posa ...Noi siamo quelli che dicono sì al rigassificatore di Piombino, alla Tav, al Terzo valico a Genova e alStretto. Non andiamo in piazza ma stiano in Parlamento a proporre correttivi". Il ...

Ponte sullo Stretto: occhio alle trappole di chi vuole azzerare di nuovo tutto Nicola Porro

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Uno sport che da performance diventi divertimento e da antagonismo relazione: sono oltre 400 le bambine e i bambini, tra i 6 e gli 11 anni, che sul territorio nazionale ...CALCIOMERCATO - I Blues di Graham Potter vogliono mettere le mani sul portiere nerazzurro: l'Inter lo valuta 40 milioni, sul tavolo ci sono anche il Lukaku bis e l’erede di Skriniar. In casa Milan ...