Ponte sullo Stretto, Mattarella emana decreto legge (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge recante 'Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria' ed autorizzato alla presentazione alle Camere il relativo disegno di legge.Il capo dello Stato ha anche emanato il decreto legislativo recante 'Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici'. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) Il presidente della Repubblica hato ilrecante 'Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria' ed autorizzato alla presentazione alle Camere il relativo disegno di.Il capo dello Stato ha ancheto illegislativo recante 'Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ci sono voluti 14 giorni, ma gli uffici del ministero delle Infrastrutture hanno partorito la nuova versione del de… - ultimora_pol : Bollinato il decreto Ponte sullo Stretto di Messina: costo stimato in 10 miliardi @ultimora_pol - Corriere : Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: via libera al decreto: strade e ferrovie, ecco come sarà - sabry_stefano : RT @StaseraItalia: Ponte sullo Stretto di Messina, bollinato il decreto: costo previsto 10 miliardi di euro. Gli aggiornamenti con @Claud… - panevinoeansia : RT @DildoBaggjns: Il reddito di cittadinanza dava da mangiare a migliaia di famiglie il Ponte sullo stretto ai Clan Mafiosi ma si sa voi e… -