Ponte sullo stretto, cantieri al via a giugno 2024. In vigore anche il codice appalti (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo con la formula “salvo intese Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo con la formula “salvo intese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : IL PONTE SULLO STRETTO COSTERÀ LA METÀ DEL REDDITO DI CITTADINANZA: 10 MILIARDI DI BUDGET - ultimora_pol : Bollinato il decreto Ponte sullo Stretto di Messina: costo stimato in 10 miliardi @ultimora_pol - LegaSalvini : PONTE SULLO STRETTO, VIA LIBERA AL DECRETO: 'INFRASTRUTTURA DA RECORD MONDIALE' - larcisiciliano : ??Al di là delle suggestioni, il Ponte sullo Stretto rappresenta tutta l'incompiutezza della Repubblica. Un'opera a… - zoretto : @matteosalvinimi Caro #MATTEO, il ponte sullo stretto di #MESSINA è solo spreco di #DENARO e meschina propaganda. Capisci a me? -