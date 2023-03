Ponte Stretto | il decreto in Gazzetta

(Di venerdì 31 marzo 2023) 21.00 Via libera alsuldello. Firmato dal Capo dello Stato, va inufficiale. Gli uffici hanno terminato gli approfondimenti, confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo con la formula "salvo intese". Lo rende ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ci sono voluti 14 giorni, ma gli uffici del ministero delle Infrastrutture hanno partorito la nuova versione del de… - ultimora_pol : Bollinato il decreto Ponte sullo Stretto di Messina: costo stimato in 10 miliardi @ultimora_pol - Corriere : Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: via libera al decreto: strade e ferrovie, ecco come sarà - PressReview99 : Ponte sullo Stretto, costerà 10 miliardi: via libera al decreto: strade e ferrovie, ecco come sarà… - PressReview99 : Decreto ponte stretto va in Gazzetta, il Mit: 'via ad un'opera record' -

21.00, il decreto in Gazzetta Via libera al decreto suldello. Firmato dal Capo dello Stato, va in Gazzetta ufficiale. Gli uffici hanno terminato gli approfondimenti, confermando ...Via libera al decretosullo, gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, rende noto il Mit, "confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 16 marzo con la formula ...Il decreto suldelloè stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta ufficiale. Via libera al Decreto: gli uffici hanno terminato gli ultimi approfondimenti, sostanzialmente confermando il ...

Decreto ponte stretto va in Gazzetta, il Mit: 'via ad un'opera record' Agenzia ANSA

ROMA. Via libera al decreto sul ponte dello stretto. Firmato dal Capo dello Stato, va in Gazzetta ufficiale. Gli uffici hanno terminato gli approfondimenti, confermando il testo che era stato ...Il Ponte sullo Stretto, ricorda il ministero, rappresenta un'opera strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto e si inserisce nel tracciato del Corridoio multimodale ...