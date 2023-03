Pnrr, tutte le cause (e le colpe) dei ritardi: flop delle assunzioni della pa, semplificazioni insufficienti, intoppi nei bandi e aumento dei costi (Di venerdì 31 marzo 2023) Per il governo e gli addetti ai lavori i numeri contenuti nella relazione della Corte dei Conti non sono stati certo una sorpresa. I gravi ritardi dell’Italia nella spesa dei fondi del Pnrr sono tornati da un paio di giorni al centro del dibattito politico, complice il nuovo rinvio dell’esborso della terza tranche, ma erano ampiamente noti già dai primi mesi del 2022. E fotografati con precisione nella Nota di aggiornamento al Def firmata lo scorso settembre da Daniele Franco e dall’allora premier Mario Draghi. Che il 25 aprile 2021, dopo alcuni mesi di limature e modifiche al testo scritto dal governo Conte, aveva inviato a Bruxelles la versione definitiva del Piano di ripresa e resilienza dell’Italia. Le date non sono un dettaglio: aiutano a capire da dove nascono i nervosismi di queste ore, con l’esecutivo in carica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Per il governo e gli addetti ai lavori i numeri contenuti nella relazioneCorte dei Conti non sono stati certo una sorpresa. I gravidell’Italia nella spesa dei fondi delsono tornati da un paio di giorni al centro del dibattito politico, complice il nuovo rinvio dell’esborsoterza tranche, ma erano ampiamente noti già dai primi mesi del 2022. E fotografati con precisione nella Nota di aggiornamento al Def firmata lo scorso settembre da Daniele Franco e dall’allora premier Mario Draghi. Che il 25 aprile 2021, dopo alcuni mesi di limature e modifiche al testo scritto dal governo Conte, aveva inviato a Bruxelles la versione definitiva del Piano di ripresa e resilienza dell’Italia. Le date non sono un dettaglio: aiutano a capire da dove nascono i nervosismi di queste ore, con l’esecutivo in carica ...

