Pnrr, le regole su proroghe e ritardi nell'attuazione dei progetti (Di venerdì 31 marzo 2023) Due le certezze: sul Pnrr l'Italia è in ritardo, ma l'Europa ci ha dato altri 30 giorni di tempo per mettere in salvo la tranche da 19 miliardi (terza rata semestrale per gli obiettivi del secondo semestre 2022). Complessivamente gli investimenti previsti dal Pnrr e dal Fondo complementare (approvato dal governo italiano) sono 222,1 miliardi di euro tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti ultra agevolati. I fondi del Pnrr (191,5 miliardi di euro) sono ripartiti in sei missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (40,32 miliardi); rivoluzione verde e transizione ecologica (59,47 miliardi); infrastrutture per una mobilità sostenibile (25,40 miliardi); istruzione e ricerca (30,88 miliardi); inclusione e coesione (19,81 miliardi); salute (15,63 miliardi). La data di scadenza del piano di ripresa (quindi dei circa 200 ...

