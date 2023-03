Pnrr, in stallo il bando da 600 milioni per migliorare la raccolta differenziata. Ai comuni restano nove mesi per spenderli (Di venerdì 31 marzo 2023) nove mesi per spendere seicento milioni di euro. È il tempo a disposizione delle amministrazioni locali – dalle Città metropolitane ai grandi comuni fino ai piccoli centri – per investire i soldi che il Pnrr assegna per il “miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. A prevederlo sono i decreti emanati a fine 2021 dall’allora ministero della Transizione ecologica, oggi Mase, nell’ambito del finanziamento complessivo da un miliardo e mezzo che il ministero dell’Economia ha messo a disposizione per le iniziative relative alle politiche ambientali in Italia. L’avviso da seicento milioni prevede la possibilità di realizzare centri comunali di raccolta per l’ottimizzazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023)per spendere seicentodi euro. È il tempo a disposizione delle amministrazioni locali – dalle Città metropolitane ai grandifino ai piccoli centri – per investire i soldi che ilassegna per il “miglioramento e la meccanizzazione della rete didei rifiuti urbani”. A prevederlo sono i decreti emanati a fine 2021 dall’allora ministero della Transizione ecologica, oggi Mase, nell’ambito del finanziamento complessivo da un miliardo e mezzo che il ministero dell’Economia ha messo a disposizione per le iniziative relative alle politiche ambientali in Italia. L’avviso da seicentoprevede la possibilità di realizzare centri comunali diper l’ottimizzazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paola222006421 : RT @fattoquotidiano: Pnrr, in stallo il bando da 600 milioni per migliorare la raccolta differenziata. Ai comuni restano nove mesi per spen… - donatotesta : RT @fattoquotidiano: Pnrr, in stallo il bando da 600 milioni per migliorare la raccolta differenziata. Ai comuni restano nove mesi per spen… - fattoquotidiano : Pnrr, in stallo il bando da 600 milioni per migliorare la raccolta differenziata. Ai comuni restano nove mesi per s… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Nomine, ora è stallo sui vertici di Rfi: battaglia per i 24 miliardi del Pnrr alle Ferrovie - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Nomine, ora è stallo sui vertici di Rfi: battaglia per i 24 miliardi del Pnrr alle Ferrovie -