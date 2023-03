**Pnrr: Conte, 'mano tesa M5S? Spero lo facciano tutti, va realizzato'** (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - mano tesa alla maggioranza sul Pnrr? "E' una mano tesa al Paese intero. E' un'opportunità che non va sprecata. C'è stato un grande investimento di fiducia da parte dell'Europa e non possiamo lasciare che vadano sprecate risorse destinate a rilanciare il Paese. Non possiamo più essere il fanalino di coda dell'Europa ed è per questo che il M5S tende la mano, e Spero lo facciano tutte le forze politiche, istituzionali e sociali, perchè questo Pnrr sia realizzato fino all'ultimo progetto". Così Giuseppe Conte in Friuli per la campagna elettorale delle regionali. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) -alla maggioranza sul Pnrr? "E' unaal Paese intero. E' un'opportunità che non va sprecata. C'è stato un grande investimento di fiducia da parte dell'Europa e non possiamo lasciare che vadano sprecate risorse destinate a rilanciare il Paese. Non possiamo più essere il fanalino di coda dell'Europa ed è per questo che iltende la, elotutte le forze politiche, istituzionali e sociali, perchè questo Pnrr siafino all'ultimo progetto". Così Giuseppein Friuli per la campagna elettorale delle regionali.

