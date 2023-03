Pnrr | Conte | “Mano tesa alla maggioranza? È tesa al Paese | non possiamo sprecare queste risorse Speriamo lo facciano tutte le forze politiche”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : L’INTERVENTO DI GIUSEPPE CONTE SUL CORRIERE DELLA SERA @GiuseppeConteIT Leggi qui il testo integrale ??… - Marcozanni86 : 1/ Qui potete trovare i miei interventi di oggi su #La7 ?? - Adnkronos : Il leader del M5S Giuseppe Conte commenta le difficoltà sul Pnrr che lo hanno indotto oggi a proporre di aprire un… - butwhy5 : RT @Marcozanni86: 1/ Qui potete trovare i miei interventi di oggi su #La7 ?? - Carlotta9463 : RT @Ste_Mazzu: Proviamo a immaginare le parti invertite – Meloni/Draghi a procurare i miliardi del Pnrr e Conte oggi al governo a perderli… -

Per, ilè "un'opportunità che non può andare sprecata, per ragioni politiche, pragmatiche ma anche morali: c'è stato un grande investimento in termini di fiducia dell'Europa, e non ...Per il pentastellato Costa sono stati i governiII a portare i soldi in Italia, poi Draghi ne ha definito le progettualità, ora "chi deve mettere in atto ilè l'attuale governo ...Per, ilè "un'opportunità che non può andare sprecata, per ragioni politiche, pragmatiche ma anche morali: c'è stato un grande investimento in termini di fiducia dell'Europa, e non ...

Per Carlo Bonomi, è stato Giuseppe Conte a scrivere male dall’inizio il Pnrr italiano Linkiesta.it

Particolare attenzione, naturalmente, è stata riservata al dossier del Pnrr, dopo il mese 'supplementare' concesso ... "è stata portata dal governo Conte e confermata da Draghi, e noi ci siamo ...E' tornato anche Giuseppe Conte che ha fatto vibrare un nervo scoperto della destra, il fenomeno migratorio, "i cui flussi sono quadruplicati". Più concilianti i toni sul Pnrr e perfino sul nuovo ...