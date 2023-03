Pnrr: Bonaccini, 'noi vogliamo dare mano ma governo che sta facendo?' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Tutti vogliamo che l'Italia superi la prova del Pnrr. Se saltano i progetti sfuma il più grande piano di investimenti pubblici dal dopoguerra, insieme a crescita, innovazione, posti di lavoro e reti sociali, oltre a dover restituire i fondi all'Europa: sarebbe una sconfitta per il Paese prima ancora che per il governo. Noi vogliamo dare una mano, ma il governo cosa sta facendo?". Così Stefano Bonaccini su Fb. "Dal giorno in cui si è insediato, ho chiesto di aprire un tavolo di confronto con Regioni, Comuni, enti locali e parti sociali, sindacati e imprese: perché il caro energia, l'impennata dei prezzi e la difficoltà di portare avanti i cantieri era già sotto gli occhi di tutti. E non è accettabile che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Tuttiche l'Italia superi la prova del. Se saltano i progetti sfuma il più grande piano di investimenti pubblici dal dopoguerra, insieme a crescita, innovazione, posti di lavoro e reti sociali, oltre a dover restituire i fondi all'Europa: sarebbe una sconfitta per il Paese prima ancora che per il. Noiuna, ma ilcosa sta?". Così Stefanosu Fb. "Dal giorno in cui si è insediato, ho chiesto di aprire un tavolo di confronto con Regioni, Comuni, enti locali e parti sociali, sindacati e imprese: perché il caro energia, l'impennata dei prezzi e la difficoltà di portare avanti i cantieri era già sotto gli occhi di tutti. E non è accettabile che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProvinciaTrento : Territori alleati sull’innovazione: oggi la tavola rotonda con @MaurizioFugatti, Zaia, Bonaccini nell’ambito del 35… - BeppeSama : @annalisabaroni @CarloCalenda @GiorgiaMeloni In Veneto le vaccinazioni le ha organizzate Zaia come Bonaccini in ER… - nicolaebasta : RT @GenCar5: 4/4 europei lo si chiede a geometri di Enna o Isernia che, giustamente, non lo sanno fare. 5) Arriva Sala (ma poteva essere Ca… - folucar : RT @GenCar5: 4/4 europei lo si chiede a geometri di Enna o Isernia che, giustamente, non lo sanno fare. 5) Arriva Sala (ma poteva essere Ca… - AntoDPrete : RT @GenCar5: 4/4 europei lo si chiede a geometri di Enna o Isernia che, giustamente, non lo sanno fare. 5) Arriva Sala (ma poteva essere Ca… -