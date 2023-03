Plusvalenze, la procura di Roma indaga sui giallorossi (Di venerdì 31 marzo 2023) L’inchiesta Prisma, aperta per far luce sui conti della Juventus e su eventuali Plusvalenze gonfiate, arriva anche a Roma dove ha messo nel mirino i conti della società giallorossa. Il riferimento è sempre a operazioni collegate con i bianconeri, fra cui è presente la cessione incrociata di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, operazioni avvenute a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) L’inchiesta Prisma, aperta per far luce sui conti della Juventus e su eventualigonfiate, arriva anche adove ha messo nel mirino i conti della società giallorossa. Il riferimento è sempre a operazioni collegate con i bianconeri, fra cui è presente la cessione incrociata di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, operazioni avvenute a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

