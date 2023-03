‘Plinio Seniore’, il Consiglio d’Istituto: “Non siamo terra di nessuno, solidarietà alla prof” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – «Il Liceo Plinio non è e non è mai stato terra di nessuno». La voce del Consiglio di Istituto del Liceo Classico stabiese è unanime. Il presidente dell’organo collegiale l’architetto Antonio Coppola, il Dirigente Scolastico Fortunella Santaniello e tutte le componenti del Consiglio di Istituto ribadiscono la solidarietà alla docente Lucia Celotto e la ferma condanna all’episodio di violenza dello scorso 23 marzo. Riunitisi per un momento di riflessione, i rappresentanti della componente docenti, ata, genitori e alunni evidenziano come l’istituto sia percepito come un luogo sicuro. I rappresentanti degli studenti esprimono profondo rammarico per l’immagine del Plinio che sta venendo fuori dalla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – «Il Liceo Plinio non è e non è mai statodi». La voce deldi Istituto del Liceo Classico stabiese è unanime. Il presidente dell’organo collegiale l’architetto Antonio Coppola, il Dirigente Scolastico Fortunella Santaniello e tutte le componenti deldi Istituto ribadiscono ladocente Lucia Celotto e la ferma condanna all’episodio di violenza dello scorso 23 marzo. Riunitisi per un momento di riflessione, i rappresentanti della componente docenti, ata, genitori e alunni evidenziano come l’istituto sia percepito come un luogo sicuro. I rappresentanti degli studenti esprimonoondo rammarico per l’immagine del Plinio che sta venendo fuori d...

