Please Baby Please | la recensione | Andrea Riseborough brilla in un eccentrico noir queer omaggio a John Waters

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ladifilm cone Harry Melling in streaming su MUBI dal 31 marzo. Cinema fetish camp e stilizzato.non è un film per tutti, ma è un piccolo progetto artistico che ha la qualità del musical pur non appartenendo a un unico genere. A cavallo trae David Lynch, il film è ambientato nei bassifondi di una metropoli che potrebbe essere la Manhattan degli anni '50, bassifondi dominati da una gang nota come Young Gents, guidata dal violento e sensuale Teddy (Karl Glusman). E come scrive Variety, l'incipit del film diretto da Amanda Kramer ...

Cinema fetish camp e stilizzato.non è un film per tutti, ma è un piccolo progetto artistico che ha la qualità del musical pur non appartenendo a un unico genere. A cavallo tra John Waters e David Lynch, il film è ...La recensione di, su MUBI dal 31 marzo Tra West Side Story e I guerrieri della notte ,parte subito con una dichiarazione di intenti: fare un film teatrale, pieno di verve "broadwayiana",......dinamiche di genere che venivano allora proposte "Ovviamente no" deve essere stata la risposta che si è data Amanda Kramer quando ha scritto e diretto il suo nuovo lungometraggio,...

Please Baby Please, la recensione: Andrea Riseborough brilla in un ... Movieplayer

