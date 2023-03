Pizze Buitoni contaminate | morti 2 bambini Nestlé chiude stabilimento francese 

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRCUCS1977 : RT @LaStampa: Pizze contaminate Buitoni, chiude uno stabilimento Nestlè in Francia - Infoconte : #Nestlé annuncia oggi la chiusura definitiva in #Francia della fabbrica di pizze surgelate #Buitoni, sospesa l'anno… - LaStampa : Pizze contaminate Buitoni, chiude uno stabilimento Nestlè in Francia - Maria20Angela : RT @repubblica: Pizze contaminate Buitoni, chiude uno stabilimento Nestlè in Francia [di Lara De Luna] - Soldan56 : RT @repubblica: Pizze contaminate Buitoni, chiude uno stabilimento Nestlè in Francia [di Lara De Luna] -

Nestl ha annunciato oggi la chiusura definitiva in Francia della fabbrica disurgelatela cui attivit era stata sospesa l'anno scorso per presunti casi di avvelenamento anche con esito mortale causati dal batterio Escherichia coli. Stando a quanto riferisce l'...... importanti, di quanto accaduto in Francia lo scorso anno quando tra gli scaffali dei supermercati e nelle case si diffuse rapidamente il panico: alcunesurgelate, messe in commercio da,...nuovamente stata interrotta l'attivit nella fabbrica disurgelatein Francia, di propriet di Nestl , che era stata chiusa per presunti casi di avvelenamento anche con esito mortale causati dal batterio Escherichia coli. La filiale francese ...

Pizze contaminate Buitoni, chiude uno stabilimento Nestlè in Francia la Repubblica

Chiuso lo stabilimento di Caudry, in Francia, dove sono state prodotte le pizze Fraich'Up della Buitoni. La decisione è stata presa da Nestlé dopo mesi di indagini, tutt'ora in corso, relative a quei ...