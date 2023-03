Più dentisti (e meno cari) per tutti (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono 18 milioni gli italiani con carie non trattate, e sempre di più quelli che trascurano l’igiene orale (per i prezzi proibitivi). La risposta è nell’«odontoiatria sociale», come dimostra un progetto del San Raffaele di Milano. Da estendere a livello nazionale. Sei italiani su dieci sono senza cure ai denti. Dopo il Covid, nel 2022, per il dentista le famiglie hanno speso il 14 per cento in meno rispetto al 2018. Sono oltre 18 milioni le persone con carie non trattate. Il 95 per cento si rivolge a studi privati (chi se lo può permettere) per un costo di 9,5 miliardi l’anno. Solo 500 milioni sono a carico del Servizio sanitario nazionale. C’è poi un altro dato terrificante: 6 milioni di italiani sopra i 20 anni hanno al massimo otto denti, in pratica gliene mancano i tre quarti. Il quadro sconfortante emerge da una ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono 18 milioni gli italiani cone non trattate, e sempre di più quelli che trascurano l’igiene orale (per i prezzi proibitivi). La risposta è nell’«odontoiatria sociale», come dimostra un progetto del San Raffaele di Milano. Da estendere a livello nazionale. Sei italiani su dieci sono senza cure ai denti. Dopo il Covid, nel 2022, per il dentista le famiglie hanno speso il 14 per cento inrispetto al 2018. Sono oltre 18 milioni le persone cone non trattate. Il 95 per cento si rivolge a studi privati (chi se lo può permettere) per un costo di 9,5 miliardi l’anno. Solo 500 milioni sono aco del Servizio sanitario nazionale. C’è poi un altro dato terrificante: 6 milioni di italiani sopra i 20 anni hanno al massimo otto denti, in pratica gliene mancano i tre quarti. Il quadro sconfortante emerge da una ...

